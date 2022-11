Houngbédji et Vlavonou au contact des militants UP-R de la 21e CE

Candidats en lice aux législatives du 8 janvier 2023 sur la liste du parti Union Progressiste le Renouveau (UP-R) et militants du parti dans les communes de Sakété, Adja-Ouèrè et Ifangni ont échangé, lundi 21 novembre 2022, avec le patriarche Adrien Houngbédji et le président de l’Assemblée Louis Gbèhounou Vlavonou.

Le message porté par les présidents Adrien Houngbédji et Louis Gbèhounou Vlavonou aux militants de l’Union Progressiste le Renouveau (UP-R) des communes de Sakété, Adja-Ouèrè et Ifangni ce lundi 21 novembre 2022 tourne autour de l’unité.

Adrien Houngbédji a invité à taire les querelles liées aux positionnements de militants sur la liste de candidature du parti aux élections législatives de 2023 et à sauvegarder les intérêts du parti.

« Je vous demande de ne pas vous fâcher. Il n’y a pas que les élections législatives. Le combat selon moi est ailleurs. Ne laissez pas le terrain à l’adversaire parce que vous êtes mécontents. Ma prière est que chacun de vous obtienne ce qu’il désire pour ses ambitions. C’est Dieu qui donne le pouvoir. Quand l’heure de Dieu va sonner pour chacun de vous, vous allez en jouir. Ceux qui n’ont pas vu leurs noms, je leur demande de ne pas tourner dos au parti. Vous n’avez pas intérêt à travailler contre les intérêts de votre parti parce que vous êtes fâchés. Je vous demande donc de reprendre le terrain en main et de mouiller le maillot pour qu’on revienne fêter ici le 09 janvier 2023 ».

C’est le même appel du côté du président Louis Gbèhounou Vlavonou. « Comme l’a dit le patriarche Adrien HOUNGBEDJI, celui qui fait mal à l’une des communes que compose la 21ème circonscription électorale fait mal à toute la circonscription toute entière. Nous devons nous accepter. Hier, beaucoup de gens ici se combattaient avec la rage de vaincre l’autre. Mais aujourd’hui, nous sommes ensemble. C’est une grande leçon de vie. Je voudrais appeler à la suite du Président Adrien HOUNGBEDJI ceux qui sont mécontents au calme. J’ai aimé cette démarche de ceux qui sont venus manifester leur colère. Je crois avoir trouvé les mots justes pour les apaiser. Je vous fais la confidence qu’après la séance, ils ont promis mouiller le maillot comme si de rien n’était », a renchéri Louis Vlavonou.

M. M.

22 novembre 2022 par ,