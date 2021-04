Houdou Ali transféré à Cotonou

Arrêté à Parakou dans le cadre de l’enquête sur les violences préélectorales, Houdou Ali, ancien ministre et membre du Groupe national de contact (GNC) a été transféré à Cotonou dans la soirée de lundi 19 avril.

Dans le cadre de son audition, l’opposant Houdou Ali a été transféré lundi à Cotonou après son arrestation dimanche dernier à Parakou.

Selon les informations, il sera présenté au procureur près la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (CRIET).

Les charges qui sont retenues contre lui ne sont pas encore rendues publiques mais son interpellation fait suite à celles des opposants Réckya Madougou, Alexandre Hountondji, Joseph Tamègnon, Nadine Okoumassou, Joël Aivo et autres personnalités suspectées dans l’affaire d’atteinte à la sûreté et de terrorisme.

Houdou Ali se faisait appeler "Serviteur du Dieu unique". Il a souvent appelé à l’organisation d’un dialogue, à la réconciliation avant la tenue de la présidentielle du 11 avril dernier.

M. M.

20 avril 2021 par