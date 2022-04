Honoré Vignigbe accède à ses fonctions de SE de Zogbodomey

La mairie de Zogbodomey a procédé, mardi 26 avril 2022, à la prise de charge de son Secrétaire Exécutif (SE) en présence du Secrétaire général du département du Zou, des conseillers communaux et autres invités.

Allocutions ; signature des registres ; remise de l’acte de nomination et du contrat de travail ont été les moments forts de la cérémonie d’installation du Secrétaire Exécutif de la mairie de Zogbodomey dans ses fonctions, mardi 26 avril 2022. David Zinsou Towedje, maire de la commune de Zogbodomey, faisant allusion à la réforme de la décentralisation qui consacre la désignation du secrétaire exécutif dans les mairies a fait savoir que : « tout changement n’est pas d’essence nuisible. Il y a des changements que nous devons souhaiter de tous nos vœux afin d’accéder au bonheur collectif ».

Honoré Vignigbe le Secrétaire Exécutif (SE) de Zogbodomey a rassuré le conseil communal de sa disponibilité à mettre en œuvre les grandes orientations de développement qui seront adoptées par la commune. Il a promis des relations « professionnelles et les plus cordiales » avec le conseil communal.

Le Secrétaire général du département du Zou, a rappelé pour sa part au Secrétaire Exécutif entrant en fonction ses attributions et les résultats attendus.

