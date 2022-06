Hommage à 02 défenseurs des droits de l’Homme

La société civile marocaine a rendu ce vendredi 17 juin 2022 à Genève, un hommage à feux Martin Maluza, président de l’ONG " CIRAC" et Maurice Katala président de l’ONG " AIPD- GL", deux défenseurs des droits de l’Homme.

Militants fervents, ils ont défendu la Cause Nationale au sein de l’ONU à Genève et à New York mais également à l’Union Africaine, à la Commission africaine des Droits de l’Homme et des peuples. Il s’agit des défunts Martin Maluza, président de l’ONG " CIRAC" et Maurice Katala président de l’ONG " AIPD- GL". Défenseurs de l’intégrité territoriale du Maroc, ils ont œuvré pour la promotion des efforts du Royaume dans le développement des Provinces du Sud. Maurice Katala et Martin Maluza ont à la suite de plusieurs visites de terrain à Laâyoune et à Dakhla ont rédigé des communications écrites et orales au Haut Commissariat aux Droits de l’Homme et au Conseil de Sécurité à New York. Ils ont relevé les actions du Royaume au Sahara, relatives au développement et la promotion et la protection des Droits de l’Homme.

La société civile marocaine a rendu hommage à ces deux militants en présence d’une quarantaine d’acteurs associatifs et d’ONGs basées à Genève. Lors de cette cérémonie d’hommage, de nouveaux représentants des ONGs, se sont engagés pour la défense de la cause du Royaume du Maroc.

