Hervé Hêhomey lance le PTA 2022

Le ministre des infrastructures et des transports, Hervé Hêhomey, a procédé au lancement des travaux du Plan de Travail Annuel (PTA) de l’année 2022 de son département, ce jeudi 07 avril 2022. La cérémonie est organisée à l’occasion d’un atelier à la salle de conférence du Port autonome de Cotonou (PAC).



Hervé Hêhomey et les cadres de son ministère engagés pour de meilleures performances en 2022. Le ministre des infrastructures et des transports l’a souligné, ce jeudi 07 avril, à l’occasion du lancement officiel du Plan de Travail Annuel de l’année 2022 de son ministère.

Au cours de la rencontre, les performances de l’année 2021 du ministère des infrastructures et des transports ont été évoquées.

Pour l’exercice budgétaire précédent, ce ministère a bénéficié d’un crédit de 158,8 milliards de francs CFA. Le taux de consommation au 31 décembre 2021 affiche un niveau d’engagement de 78,73 %, pour un taux d’ordonnancement de 78,44 %.

Une performance que les cadres du ministère se disent engagés à rééditer voire, dépasser cette année 2022.

F. A. A.

7 avril 2022 par