Hêhomey et Koffi visitent le poste de pesage péage de Houègbo

En visite au Bénin, le commissaire en charge de l’aménagement du territoire communautaire et des transports de l’UEMOA, Paul Koffi Koffi accompagné du ministre des Infrastructures et des Transports Hervé Hêhomey, a visité vendredi, le poste de pesage et péage de Houègbo. Satisfait des travaux réalisés, le commissaire de l’UEMOA a salué les efforts du gouvernement pour faire de cette station de pesage et péage, l’une des plus modernes de la sous-région ouest-africaine.

Au cours de cette tournée, Hervé Hêhomey et Paul Koffi Koffi ont visité les différents ouvrages réalisés sur la station de pesage péage de Houègbo.

Des cabines d’opération à la salle de contrôle ultra moderne en passant par les bâtiments administratifs et locaux techniques, Paul Koffi Koffi et la délégation qu’il conduit ont apprécié la qualité des travaux effectués et le fonctionnement de la station.

Le ministre des infrastructures et des transports, au cours de cette visite, a expliqué au commissaire de l’UEMOA, la volonté du gouvernement d’effectuer d’autres travaux sur le site pour d’une part, renforcer ses capacités techniques et d’autre part, en faire plus qu’une station de péage pesage, un véritable lieu de confort pour les transporteurs et routiers, où d’autres activités connexes nécessaires seront développées.

La station de pesage et de péage de Houègbo, dont les travaux ont été achevés depuis 2012 sur financement de l’UEMOA, a été rénovée et mise aux normes par le gouvernement du président Patrice Talon.

Cette station est mise en service il y a seulement quelques jours.

F. A. A.

11 octobre 2020 par