Hêhomey-Yahouédéou , le clash à éviter à tout prix au BR

Le retour à l’Assemblée nationale de l’ancien ministre des infrastructures et des transports, Hervé Hêhomey, fait l’objet ces derniers jours, de nombreuses supputations. Le Bloc Républicain (BR), formation politique dont il est membre devrait prendre la mesure de la situation et régler en son sein, la crise qui opposerait deux frères de la région Agonlin, dans la 24 e circonscription électorale.

Après le dernier remaniement ministériel du président Patrice Talon, Hervé Hêhomey, l’un des ministres déchargés aurait exprimé son ambition de reprendre son siège de député à l’Assemblée nationale. Ce faisant, son suppléant, Janvier Yahouédéhou, installé en février dernier perdrait son poste, 02 mois seulement après son installation. Une situation qui semble créer un malaise au sein du BR, déjà fragilisé par le départ de 02 de ses ministres du gouvernement.

La formation politique soutenant les actions du chef de l’État doit prendre la mesure de cette situation et régler au plus vite, la crise éventuelle qui naîtrait entre 02 frères de la région Agonlin, et couper cours aux supputations.

Au delà des possibilités que la loi accorde à l’ancien ministre de reprendre son siège à l’Assemblée nationale ou pas, les responsables du Bloc Républicain doivent jouer leurs cartes et préserver d’une part la cohésion au sein du parti, et éviter aux frères d’une même région de se disputer le siège au parlement. Pour plusieurs observateurs, il s’agit d’une crise interne au parti, que les responsables doivent pouvoir trancher et éviter qu’elle soit portée devant des juridictions. Ce que les sages de la région Agonlin dans le département du Zou, ne voudraient pas pour leurs enfants.

Aux dernières élections législatives, Hervé Hêhomey, ministre des infrastructures a été élu sur la liste du BR dans la 24e circonscription électorale. A l’instar de tous ses collègues ministres élus, il a renoncé à son siège au parlement. Déchargé après le dernier remaniement du chef de l’État, il ambitionne reprendre, et ce, conformément aux dispositions légales, son siège à l’Assemblée nationale. Une ambition que l’occupant actuel, le député Janvier Yahouédéhou n’accueillerait pas favorablement, et qui suscite beaucoup de réactions dans l’opinion.

Les responsables du Bloc Républicain sont appelés à réagir au plus vite, et couper cours aux supputations.

