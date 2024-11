Hausse des prix en octobre 2024

L’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation du mois d’octobre 2024 s’est établi à 110,6 contre 110,3 en septembre soit une hausse de 0,4 %.

L’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation du mois d’octobre 2024 a enregistré une hausse pour ressortir à 110,6 contre 110,3 un mois plus tôt, soit une variation de +0,4% selon le bulletin mensuel de l’Institut national de la statistique et de la démographie (INSTaD). Cette hausse est imputable à l’augmentation des prix des biens des fonctions de consommation « Produits alimentaires et boissons non alcoolisées » (+0,7%) et « Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles » (+0,5%).

Les prix de plusieurs groupes de biens ont contribué à cette hausse. Il s’agit, renseigne la même source des « Légumes frais en fruits ou racine » (+9,8%), due à la saisonnalité et aux difficultés d’approvisionnement de l’oignon frais à partir du Niger ; « Légumes secs et oléagineux » (+5,9%), liée de la hausse du prix du haricot sec ; « Huiles » (+3,2%), en raison de la hausse des prix de l’huile de palme et de l’huile de coton et les « Combustibles solides et autres » (+2,1%), à cause de la baisse de l’offre du bois de chauffe sur les marchés en saison pluvieuse.

L’évolution observée sur le mois a été modérée par la baisse des prix des groupes de produits tels que « Tubercules et plantain » (-8,4%), liée au début de saison de l’igname fraîche et de la banane plantain ; « Sel et épices » (-2,2%), en raison de la saison du piment frais.

Le taux d’inflation du Bénin au titre du mois d’octobre 2024 est ressorti à +1,2%, soit une hausse de 0,3 point de pourcentage par rapport à celui du mois précédent.

