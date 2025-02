Hausse de 670 milliards FCFA de recettes fiscales en 7 ans

La dématérialisation de la collecte des impôts et taxes au Bénin, a entrainé une augmentation spectaculaire des recettes fiscales de 670 milliards FCFA entre 2017 et 2023.

Des réformes menées à la Direction Générale des Impôts (DGI) ont permis de simplifier les procédures, d’améliorer la transparence et de renforcer la confiance entre l’administration fiscale et les contribuables. Selon ‘’La Nation’’, plus de 97 % des recettes fiscales sont désormais recouvrées en ligne. De 381 milliards de FCFA en 2016, les recettes fiscales sont passées de 1073 milliards FCFA en 2023. Les recettes se sont accrues de 670 milliards en 7 ans (2017-2023). Un bond spectaculaire qui témoigne du succès des réformes engagées. Comparativement, entre 2000 et 2016, les recettes n’étaient que de 272 milliards FCFA.

La transition vers la digitalisation a amélioré la qualité des services tout en limitant les risques de corruption. Au-delà des chiffres, la dématérialisation a profondément transformé l’expérience des contribuables. Le processus de paiement des impôts est devenu plus simple, rapide et moins contraignant. « Avant les réformes, les procédures fiscales étaient longues, complexes et coûteuses, engendrant des tracasseries, une perte de temps et des coûts énormes de transaction », a confié Nicolas Yenoussi, le directeur général des Impôts rapporté par ‘’La Nation’’. La gestion des recettes fiscales, souligne-t-il, était marquée par une forte paperasse et une faible digitalisation. « Ce manque de transparence et l’absence de processus numériques efficaces créaient un climat de méfiance entre l’administration fiscale et les entreprises. Les démarches administratives décourageaient souvent les entreprises et contribuaient à une non-conformité fiscale généralisée, freinant ainsi la mobilisation des ressources fiscales », a ajouté le directeur général des Impôts.

La DGI entend poursuivre et approfondir les réformes. Parmi les axes de développement prioritaires figurent : l’intégration de nouveaux modules dans le Système intégré de gestion des impôts du Bénin (Sigibé) et son extension à tous les Centres des impôts des petites entreprises (Cipe), l’amélioration de la qualité des services, le renforcement des formations et l’organisation d’ateliers de sensibilisation etc.

17 février 2025 par ,