HIC ! HIC ! A LA SANTE DE L’ECOLE !

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Ainsi, dans une indifférence globale, si ce n’est une approbation générale, mon Neveu Silmane KARIMOU, Ministre de l’Education Nationale, menace renvoyer à leurs dames-jeannes, mes environs 400 valeureux Neveux et surtout braves camarades de cuite- pardon-de lutte, qui dignement, chaque jour, font le sacrifice de leurs gosiers, pour avaler tout l’alcool qui leur passe sous la main, afin d’en épargner les élèves ...

Est-ce que mon Neveu KARIMOU apprécie à sa juste valeur le don de soi d’un enseignant alcoolique, qui parfois voit le double de l’effectif de la classe, dont les murs se mettent souvent à tourner autour de lui, l’obligeant à se cramponner à son pupitre pour ne pas tomber ? Et s’il lui arrive à ce brave enseignant, ami des verres, de s’abonner plus qu’à son tour à un certain absentéisme, cela est donc dû simplement à son héroïque traque de l’alcool dans toutes les bouteilles où se cache cet ennemi, afin de le vaincre par absorption. Et s’il ne corrige ou ne rende les copies des apprenants, c’est juste qu’il égare souvent son Bic rouge dans cette bataille quotidienne qu’il livre au prix de sa santé...

Et vous tous mes Neveux et Nièces qui rappelez que le Monument aux Dévouées de la République dans les Jardins de Mathieu, exclue catégoriquement les dévouées à Dionysos ou à Bacchus, vous êtes tous des pagailleurs...

Votre Oncle AGBAYA

18 août 2022 par