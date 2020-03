Les personnes recensées lors du Projet de reconstitution des actes de naissances sans souche (PRAN) peuvent commencer à faire la demande afin d’obtenir le précieux document.

Selon un communiqué du gestionnaire mandataire de l’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP), Cyrille Gougbédeji, un mécanisme est mis en place pour faciliter le retrait des actes de naissance reconstitués.

Pour le retrait, les personnes concernées doivent se munir de « l’ancien acte de naissance à problème et de son récépissé RAVIP ».

L’acte reconstitué est gratuit, mais les bénéficiaires devront payer une contribution forfaitaire de 1000 francs CFA contre une quittance à verser dans les caisses du Trésor public à la recette perception de sa commune de résidence sur le compte N°0102316471 ouvert au nom de l’ANIP, ou se rendre au siège de l’ANIP à Cotonou à Cadjèhoun à côté de la station SONACOP pour accomplir les formalités.

La demande peut se faire dès le lundi 30 mars 2020 tous les jours ouvrables à Cotonou au siège de l’ANIP et dans le 3ème arrondissement. Les demandes seront également reçues dans les mairies et autres chefs-lieux de département à savoir : Cotonou, Porto-Novo, Pobè, Lokossa, Aplahoué, Abomey- Dassa-Zoumè, Parakou, Djougou, Natitingou, Kandi, Allada et dans les mairies de Bohicon, de Sèmè-Kpodji, de Ouidah et de Malanville.

Le dispositif de retrait dématérialisé sera étendu aux autres communes, a souligné Cyrille Gougbédji.

