Glo Djigbe Industrial Zone lance le recrutement de 1000 jeunes

Dans le cadre du lancement des activités de la Zone Économique Spéciale appelée Glo-Djigbé Industrial Zone (GDIZ) inscrit dans le Programme d’Actions du Gouvernement (PAG), il sera lancé ce mercredi 12 janvier 2022 le recrutement de mille (1000) jeunes Béninoises et Béninois de 18 à 30 ans disposant d’un niveau minimum d’études secondaires et pouvant lire et s’exprimer en français.

Le processus de recrutement des 1000 premiers salariés des unités textiles de la Zone Économique Spéciale appelée Glo-Djigbé Industrial Zone (GDIZ) sera lancé ce mercredi 12 janvier 2022 à 17 heures à la Maison du peuple de la mairie d’Abomey-Calavi. Pour s’inscrire à la première phase du recrutement prévu du 12 au 30 janvier 2022, les candidats sont invités à se rendre sur la plate-forme www.azoli.bj à partir de leur téléphone mobile ou d’un ordinateur ou se rendre dans les antennes de l’Agence Nationale Pour l’Emploi (ANPE) dans les départements.

L’ambition du gouvernement est d’offrir du personnel bien formé et qualifié aux groupes d’investisseurs de l’industrie textile qui s’installent au Bénin. Ces recrutements massifs permettront de retenir en deux ans plus de 15000 jeunes dans l’industrie textile. Les jeunes recrutés suivront une formation aux métiers du textiles pendant 8 mois avant de prendre leur fonction. Le Programme de recrutement est lancé par la Société d’Investissement et de Promotion de l’Industrie (SIPI Benin SA) et l’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (APIEx), en collaboration avec l’Agence Nationale Pour l’Emploi (ANPE).

M. M.

11 janvier 2022 par