Gernot Rohr justifie ses choix

Ils sont 24 Guépards qui répondront à l’appel lors du prochain rassemblement pour les amicaux de Mars 2024 contre la Côte d’Ivoire et le Sénégal. Gernot Rohr a en effet dévoilé sa liste de joueurs convoqués il y a quelques instants.



Après l’annonce de la liste, le sélectionneur du onze national a justifié ses choix. Voici ses propos transcrits par nos confrères de Bénin Football :

"Lerry Pirringuel ? Ça fait un an et demi que j’ai contacté le père du joueur. Il n’a pas voulu au début mais j’ai pu le convaincre. Il va voir comment ça se passe avec nous. Le fait de jouer contre la Côte d’Ivoire et le Sénégal a séduit ces jeunes joueurs. C’est un petit gabari vif, peut-être le futur Stéphane Sessegnon.

Jodel Dossou ? Il est envoyé en réserve parce qu’il n’a pas trouvé un accord sur une diminution de salaire avec son club. Mais avec lui, la bonne nouvelle est qu’il joue. Et il va changer de club au mois de juin. C’est l’occasion pour lui de montrer de belles choses.

Junior Olaitan ? Il manque un peu de compétition et je ne comprends pas. Parce que pour moi c’est un joueur très talentueux. Il joue un peu mais pas assez à mon goût. C’est un joueur très important pour nous mais qui n’arrive pas à se faire sa place dans cette équipe de Troyes.

Prince Dossou ? C’est vrai que ces problèmes de papiers dérangent beaucoup. J’en ai parlé avec Mathias Déguénon. Il est avec les U20 pour le moment. Nous souhaitons qu’ils remportent cette compétition. S’ils vont jusqu’en finale, Prince Dossou ne nous rejoindra que pour le deuxième match face au Sénégal.

Rachidi Moumini ? Il va signer dans un club professionnel en Europe. C’est sur à 90%.

Absence de Soukou et Doremus ? Leurs performances ne sont pas suffisantes pour figurer sur la liste. Soukou on l’a vu en Afrique du Sud et on a pas été satisfait.

Warren Traoré ? Il joue une minute par ci, une minute par là. Il n’est plus titulaire dans son club en Bulgarie. Il est sur la liste des pré-convoqués mais je n’ai finalement que 24 places.

Absence David Tchetchao ? Il n’est pas en compétition. Il avait convaincu en test de Lugano en Suisse mais le club a déjà atteint son quota d’extra-communautaire. Finalement il devrait signer aux États-Unis à Chicago.

Halid Djankpata ? Ce jeune là nous a dit qu’il voulait aussi voir ailleurs. Laissez-le faire la comparaison avec l’Italie. Peut-être que pour finir il choisira le Bénin. On verra.

Arthur Atta ? Nous sommes entrés en contact avec Atta le père. Ce n’est pas le moment de lui mettre la pression. Il a un deuil familial et on a formulé nos condoléances. Comme Pirringuel j’ai pensé que c’était le moment parfait pour lui comme on joue en France. Mais il n’a pas répondu par l’affirmatif. Il n’a pas dit non aussi. Mais il ne faut pas trop insister. Plus vous dérangez, plus vous avez des chances d’avoir un non. C’est comme avec les femmes. On va y aller doucement. C’est un joueur qui nous intéresse énormément."

