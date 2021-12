Général Akpona dépose le rapport du Comité de paix au préfet

Le Comité de dialogue, réconciliation et paix dans la commune de Savè installé à la suite des violences électorales a transmis son rapport, lundi 29 novembre 2021, au préfet des Collines après quatre mois environ de travaux.

Le général Emmanuel Akpona, président du Comité de dialogue, réconciliation et paix dans la commune de Savè a remis au préfet du département des Collines le rapport contenant les « solutions préconisées » pour restaurer la paix en pays Shabè à la suite des violents affrontements survenus lors de la dernière présidentielle. « Les solutions préconisées pour résoudre la situation (...) de crise en pays Shabè nécessitent la mise en place des Commissions de travail selon les quatre (04) axes du plan de sortie proposé à savoir : axe traditionnel, axe politique, axe social et axe économique », a indiqué le général Emmanuel Akpona, président du Comité de dialogue, réconciliation et paix dans la commune de Savè, lundi 29 novembre 2021. Selon le président du Comité, une action est urgente et nécessite l’intervention du préfet des Collines. « Il s’agit de la dimension traditionnelle en ce qu’il faille organiser les différentes cérémonies en vue de conjurer les mauvais esprits qui hantent le pays Shabè avant la fin de l’année 2021 soit dans 30 jours ».

Le préfet du département des Collines Saliou Odoubou s’est réjoui des fruits du travail du Comité et a félicité le professeur John Igué et les membres du Comité.

« Je voudrais prendre ici le ferme engagement de transmettre fidèlement le rapport au chef de l’Etat et je garde espoir que les actions que vous avez suggérées dans ce rapport seront en tout ou partie mises en oeuvre pour mettre définitivement Savè à l’abri des violences qui en aucun cas n’arrange personne », s’est engagé Saliou Odoubou.

Le préfet a exhorté à sensibiliser la population à des « comportements exemplaires à chaque instant et notamment en période électorale ».

Le Comité a été installé le 17 juillet 2021.

M. M.

