Garde-à-vue prolongée pour le président de l’UNSEB

Interpellé dans la nuit du mardi au mercredi 22 décembre 2021 et placé en garde-à-vue à la suite de la violente bagarre survenue, mardi 21 décembre dernier, entre les membres de l’Union Nationale des Etudiants du Bénin (UNEB), et ceux de l’Union Nationale des Scolaires et Etudiants du Bénin (UNSEB), deux organisations estudiantines, le président de l’UNSEB, Julien Affovoh, n’est toujours pas libre de ses mouvements.

Julien Affovoh, président de l’Union Nationale des Scolaires et Etudiants du Bénin (UNSEB) a été présenté au procureur près le tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey-Calavi ce jeudi 23 décembre 2021. Le président de l’organisation estudiantine retourne en détention à la prison civile d’Abomey-Calavi pour « complément d’informations ». Ainsi en a décidé le procureur.

Julien Affovoh, a été placé en garde-à-vue à la suite de la violente bagarre survenue, mardi 21 décembre dernier, entre les membres de l’Union Nationale des Etudiants du Bénin (UNEB), et ceux de l’Union Nationale des Scolaires et Etudiants du Bénin (UNSEB). La bagarre entre les deux organisations sœurs avait occasionné une douzaine de blessés à l’arme blanche et d’importants dégâts matériels.

