Garba Yaya apporte sa part de vérité

Le maire de la ville de Bembèrèkè, Garba Yaya, à travers un élément audio diffusé sur les réseaux sociaux a apporté des éclaircissements au sujet de la marche des femmes qui n’a pu avoir lieu samedi 31 octobre 2020 à Bembèrèkè, et pour laquelle Bertin Koovi, opposant au régime du gouvernement Talon l’accuse.

Dans sa réponse, le maire de Bembèrèkè fait savoir qu’il a été absent du territoire de sa commune pendant 11 jours. Une absence qui à l’en croire, se justifie par les obligations liées à ses fonctions (ateliers de validation, formations, etc). « Je n’ai jamais été informé ni par mes adjoints, ni par mon secrétaire général, qu’une quelconque demande est venue à la mairie pour solliciter une marche », a-t-il démenti.

Tout en réaffirmant son appartenance à l’opposition, Garba Yaya rappelle qu’il est « le premier responsable de la sécurité au niveau de la commune », et qu’il peut s’arroger la personnalité qui incarne l’opposition dans la commune. « C’est d’ailleurs à ce titre seul que j’ai été élu maire », a-t-il soutenu exprimant son indignation comme tous les autres militants FCBE (Forces cauris pour un Bénin émergent).

A propos de la marche

Selon le maire de Bembèrèkè, on ne peut pas être de l’opposition et organiser une marche dans une commune où le maire est de l’opposition sans qu’il n’en soit averti, et qu’on choisisse des gens qui ne représentent que leurs ombres pour représenter les femmes et faire en sorte que ces femmes-là ne déposent de demande que la veille.

Selon le maire, Koovi dans ses déclarations s’est contredit.

Pour Garba Yaya, Bertin Koovi parfois dans ses déclarations fait de la publicité gratuite à Talon, et à lui-même en tant que maire, et on devrait le sortir de l’opposition car, il ne fait que de la démagogie. « Il faudrait nous permettre de relever les défis si vous n’êtes pas capable », a-t-il poursuivi.

« Dans une lutte de lions, ce n’est pas les femmes qu’on envoie au front. Revenez pour qu’on fasse la lutte ensemble », a lancé Garba Yaya à son détracteur tout en le défiant de rentrer au pays pour mener le combat. « Rentres au pays pour organiser la marche, nous allons voir », a-t-il déclaré.

Samedi 31 octobre dernier, les femmes ont organisé une marche pacifique dans plusieurs localités du Bénin pour exiger la transparence et la participation des Béninois qui le désirent, à la présidentielle 2021.

F. A. A.

2 novembre 2020 par