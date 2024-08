Frère Hounvi devant le procureur lundi prochain

Steve Amoussou, alias Frère Hounvi sera présenté au procureur de la République près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) le lundi 19 août 2024.

Interpellé à Adjidogomey, dans la banlieue de Lomé le 12 août 2024, l’activiste politique, Frère Hounvi après quelques jours de garde à vue à la Brigade économique et financière (BEF) sera présenté au procureur de la CRIET le lundi 19 août prochain. Bien connu pour ses chroniques acerbes contre le régime de la Rupture et du Nouveau Départ, il pourrait être poursuivi pour « outrage au chef de l’État », « diffamation », « dénonciation calomnieuse », « cybercriminalité » et autres chefs d’accusation.

Deux de ses proches collaborateurs ont été arrêtés, avant lui et poursuivis pour des faits de cybercriminalité, chantage au gouvernement et atteinte à la sûreté de l’État. Ces derniers selon nos sources, seront jugés en octobre prochain.

F. A. A.

