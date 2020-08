François-Xavier Loko n’est plus

Candidat malheureux à l’élection présidentielle du 4 mars 2001 François-Xavier Loko est passé de vie à trépas. L’annonce a été faite ce lundi 10 août 2020.

Président du Parti des Libéraux Républicains, François-Xavier Loko était le plus jeune des 17 candidats en lice pour l’élection présidentielle du 4 mars 2001.

François-Xavier Loko est entré dans la fonction publique en 1984. Il a travaillé dans plusieurs ministères : Intérieur, Commerce, Enseignements maternel et supérieur.

Le défunt qui a fait des études de droit, d’économie et de sociologie fut directeur de la concurrence au ministère de l’Industrie et du Commerce.

Son décès a été annoncé le lundi sans plus détail.

A.A.A

11 août 2020 par