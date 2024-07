François Awoudo, SGA de la HAAC

Le président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication a nommé, mardi 30 juillet 2024, François Awoudo, Secrétaire Général adjoint.

La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication a un nouveau Secrétaire général adjoint depuis ce mardi. Il a nom François Awoudo. Le secrétaire général adjoint est un professionnel des médias. Il est consultant médias et communication, expert électoral. François Awoudo a été aussi président de l’Observatoire de la déontologie et de l’éthique dans les médias (ODEM).

A.A.A

31 juillet 2024 par ,