Fortunes diverses pour 14 agents et collaborateurs de Bénin Petro

Une quinzaine agents et collaborateurs de la société Bénin Pétro ont été condamnés, mardi 23 mai 2023, par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) dans une affaire de commandes de gaz non livrées.

Ils sont désormais fixés sur leur sort. En prison depuis décembre 2022, 14 agents et collaborateurs de Bénin Petro ont été condamnés par la Criet. Selon Banouto, il s’agit d’une affaire de commandes de gaz non livrées. Le principal accusé a été interpellé à la suite des plaintes de plusieurs clients. Ces derniers envoient sur le compte mobile money de l’accusé de l’argent pour commander du gaz. La même source précise que l’agent n’a jamais livré les produits.

A la Criet ce mardi, il a été reconnu coupable d’abus de fonction et blanchiment de capitaux. L’accusé principal a été condamné à 5 ans de prison dont 3 ans ferme et 2 millions d’amende. 13 co-accusés ont été aussi condamnés pour complicité d’abus de fonction. 3 co-accusés ont écopé de 5 ans de prison dont 2 ans ferme et un million FCFA d’amende ; 9 sont condamnés à 2 ans de prison assortis de sursis ; et une personne à 2 ans de prison dont un an ferme. Les accusés sont condamnés à payer solidairement la somme de 31 187 340 FCFA à Bénin Pétro pour préjudices causés.

Akpédjé Ayosso

24 mai 2023 par