Fini avec l’inondation à Cotonou à partir de 2026 (Tonato)

Le ministre du cadre de vie et du développement durable, était sur l’émission ‘’Le gouvernement en action’’ dans la soirée de ce mercredi 1er juin 2022. Au cours de l’entretien avec les journalistes, José Tonato a annoncé la fin des inondations à Cotonou d’ici l’an 2026.



Les inondations cycliques observées à Cotonou, capitale économique du Bénin, seront bientôt du passé. Le ministre du cadre de vie a donné l’assurance ce mercredi. Ceci, grâce au Programme d’assainissement pluvial de Cotonou (PAPC).

D’un coût global de 264 milliards de francs CFA, le PAPC est financé par 08 partenaires au développement qui font confiance au Bénin. Ceci, pour délivrer en 05 ans, un programme qui était prévu pour aboutir dans le meilleur des cas, en 2038, a expliqué José Tonato.

Selon le ministre, d’ici 2025, ou tout au plus 2026, « Cotonou sera hors d’eau » ; après que les questions relatives à l’érosion côtière sont réglées.

La situation sur la côte Est, selon le ministre du cadre de vie, est une question saisonnière, une conséquence des infrastructures qui ont été réalisées. « L’érosion côtière, c’est le transit sédimentaire d’Ouest à l’Est qui emporte le sable sur nos côtes. Quand on essaie de l’arrêter quelque part, ça se creuse ailleurs, et il faut donc maîtriser les impacts », a expliqué José Tonato. Il précise que le gouvernement est en train de travailler pour accroître la résilience des populations vis-à-vis de leur vulnérabilité habituelle.

