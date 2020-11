FindTech met en place l’application mobile E-services BJ

Spécialisée dans la conception et le développement d’applications web & mobile, l’entreprise FindTech lance l’application mobile E-services BJ. Elle permet d’accéder à tous les e-services et d’être informé des nouveautés.

Le processus de transformation digitale de l’administration béninoise a permis au gouvernement de lancer plusieurs e-services publics. Désormais, le citoyen béninois n’a plus besoin de faire des tracasseries avant d’obtenir certaines pièces.

Dans le but de faciliter l’accès à ces services, FindTech a développé l’application ‘’E-services BJ’’. Il s’agit d’une application mobile qui centralise en un seul lieu tous les e-services développés.

L’internaute accède à une incroyable source d’informations grâce à l’essor du numérique. Selon l’ingénieur de formation en Informatique & Télécoms Jean-Baptiste Gougnon, directeur général de FindTech, « ce facteur bien que positif peut devenir très vite contraignant face à une masse importante de données ».

« Les usagers qui déjà souffrent majoritairement de l’illectronisme se sentent désemparés et éprouvent des difficultés à se retrouver dans un tel environnement. L’application mobile E-services BJ vient à point nommé pour résoudre en partie ce problème », souligne M. Jean-Baptiste Gougnon.

E-services BJ vient compléter le Portail National des Services Publics du Bénin, qui n’est qu’une application web. « Nous avons constaté que cette plateforme ne gère que quelques e-services (faire des demandes directement depuis la plateforme).

Dans la majorité des cas, il s’agit des redirections faites vers d’autres plateformes déjà existantes », indique Jean-Baptiste Gougnon.

FindTech a voulu faire autrement les choses en mettant en place ‘’E-services BJ’’, qui présente toutes les plateformes à ce jour avec leur description et les services qu’elles offrent. L’usager peut également y retrouver la plateforme web service-public.bj et les e-services qu’elle gère de façon concrète.

« L’utilisateur pourra accéder à chacune des plateformes et faire ses demandes facilement », ajoute M. Jean-Baptiste Gougnon.

A la différence de ’’service-public.bj’’, précise-t-il, aucune demande n’est faite directement dans l’application mobile E-services BJ. Il s’agit donc de deux applications qui peuvent se compléter.

Fonctionnalités de l’application E-services BJ

L’application mobile E-services BJ permet de voir toutes les plateformes web de e-services ; d’accéder à chaque plateforme ; et de faire des recherches approfondies en entrant des mots clés. L’usager peut également voir la description et détails sur chaque plateforme et définir ses favoris.

« Nous sommes en mesure de faire évoluer la solution en y greffant plus tard quelques fonctionnalités supplémentaires et générer la version iOS », annonce l’ingénieur Jean-Baptiste Gougnon.

L’ambition de l’entreprise est que la population béninoise adopte réellement le digital au quotidien. Avec le développement de l’application E-services BJ, FindTech accompagne le gouvernement dans sa vision de faire du Bénin, la plate-forme de services numériques de l’Afrique de l’Ouest.

L’application E-services BJ est disponible sur Play Store via le lien : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.findtech.eservice.

A propos de FindTech

Créée en 2018, FindTech est une entreprise sise à Abomey-Calavi qui offre des services en ingénierie informatique, le développement d’applications web et mobile, la création de site internet et formations.

En trois ans, FindTech avec pour slogan ‘’Ouvrons-nous au numérique’’ a déjà à son actif plusieurs projets comme Barikeoo, Been Consulting, JCIA, Posh En Vogue avec des clients au Bénin et à l’étranger.

Akpédjé A. Ayosso

17 novembre 2020 par