Fin du séminaire d’information et de sensibilisation de l’UEMOA

Le séminaire régional d’information et de sensibilisation de l’UEMOA relatif aux comportements délictuels sur les réseaux sociaux par visioconférence a pris fin ce jeudi 28 octobre 2021. Au terme de ce séminaire, plusieurs recommandations ont été faites à l’endroit des Etats membres et de la Commission de l’UEMOA afin de réduire les délits sur les réseaux sociaux.

Du 26 au 28 octobre 2021, des acteurs et professionnels des médias, parlementaires, des représentants des autorités en charge de l’audiovisuel, des autorités de régulation des communications électroniques, des autorités de protection des données à caractère personnel, des ministères de justice, de la sécurité et du numérique ont pris part au séminaire régional d’information et de sensibilisation relatif aux comportements délictuels sur les réseaux sociaux. L’objectif de ce séminaire organisé par l’Union économique et monétaire ouest-africaine est de sensibiliser et d’informer sur les conséquences des dérives dans l’utilisation des réseaux sociaux et de faire partager les expériences des experts en matière de prévention et ou de répression des comportements. Les débats du séminaire ont essentiellement porté sur cinq thèmes. « Les actes délictuels sur les réseaux sociaux : infractions et sanctions » ; « Principes de la réglementation et de la régulation des réseaux sociaux » ; exposés respectivement par Professeur Akodah Ayewouadan, ministre de la communication, des médias et porte-parole du gouvernement du Togo et Dr Mouhamadou Lo, conseiller juridique de l’Agence de l’informatique de l’Etat (ADIE) Sénégal.

Les responsables de Facebook Afrique Francophone Balkissa Idé Siddo, Ilunga Mpyana et Olivia Tchamba ont présenté les thèmes « La modération des contenus sur Facebook » et « L’approche de Facebook pour lutter contre les fausses nouvelles ». « Le traitement des comportements délictuels sur les réseaux sociaux : l’expérience de l’Autorité de protection des données personnelles du Sénégal », a été exposé par Professeur Mamoudou Niane de la Commission de Protection des Données Personnelles (CDP) Sénégal. Lors de ce séminaire, le Bénin, le Mali, le Sénégal et le Togo ont partagé leurs expériences en matière de gestion des comportements délictuels sur les réseaux sociaux. Les journalistes Frédéric Garat, coordinateur Rédactions RFI Mandenkan & Fulfulde chez RFI-Dakar ; Boureima Salouka de Fasochek et Valdez Onanina d’AfricaCheck ont relevé l’importance et les enjeux du fact-checking.

Au terme de trois jours de travaux, les participants ont adopté un document résumant les principaux points qui ressortent des interventions et des débats du séminaire et aussi un certain nombre de recommandations à l’endroit des Etats membres et de la Commission de l’UEMOA afin de réduire les comportements délictuels sur les réseaux sociaux. Il s’agit entre autres de doter les structures nationales de lutte contre la cybercriminalité d’un cadre juridique approprié et de moyens de surveillance et de lutte adaptés, encourager les Etats membres à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un programme d’éducation au bon usage des réseaux sociaux.

Dans son discours de clôture du séminaire, le Directeur de Cabinet du Commissaire chargé du Département du Développement de l’entreprise, des mines, de l’énergie et de l’économie numérique (DEMEN), Guynand Maxime-Thierry Kouamé a insisté sur la question de la confiance numérique. « Nous avons au niveau de la Commission, élaboré un programme d’utilisation de masse du numérique. Nous ne pouvons pas y arriver si les gens ont peur du numérique », a-t-il déclaré. Le Directeur de Cabinet a rassuré de l’étude des recommandations issues du séminaire. Il n’a pas manqué de remercier les participants et en particulier l’Ambassade de France au Burkina-Faso qui a mis à la disposition de la Commission de l’UEMOA des journalistes de Canal France International et de France Médias Monde pour le partage de leurs expériences.

Akpédjé A.Ayosso

28 octobre 2021 par