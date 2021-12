Fin des travaux de la seconde session extraordinaire de l’AMS

C’est sur une note de satisfaction que les travaux de la seconde session extraordinaire de l’Assemblée mondiale de santé (AMS) se sont achevés la semaine écoulée. Sous la conduite du Vice-président, Benjamin Hounkpatin, assurant l’intérim de la Présidente, les Etats ont marqué leur solidarité à faire face aux défis sanitaires.

La pandémie mondiale aux multiples facettes dénommée Covid-19 était la thématique principale de seconde session extraordinaire de l’Assemblée mondiale de santé. Les délégués à cette rencontre ont posé les bases de la mise en place d’une politique plus efficace et unifiée de gestion des enjeux sanitaires à l’échelle planétaire.

Pendant les trois jours que les travaux ont duré, d’intenses discussions ont été menées pour convenir des stratégies consensuelles à développer afin de répondre efficacement aux défis majeurs qui s’imposent à la planète en matière de santé.

Les participants au cours de cette rencontre ont adopté de nombreuses résolutions dont la question relative au financement durable ainsi que celle relative à l’augmentation des contributions obligatoires. Cette dernière résolution devrait inciter chaque Etat, dans un sursaut d’orgueil, à prendre sa place dans la responsabilité collective.

Les États membres et les partenaires ont par ailleurs souscrit au vœu de mise en place d’un traité /Accord contraignant qui protège la santé de la planète et renforce le pouvoir de l’Organisation mondiale de la santé sur tous les plans.

Les travaux de la seconde session extraordinaire étant achevés, il reste cependant à traduire en actes concrets, chacune des résolutions prises à Genève.

F. A. A.

5 décembre 2021 par