Fin de mission pour l’Ambassadrice des USA au Bénin

Un peu plus de deux années après le 4 juillet 2019 où Patricia Mahoney, ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire des Etats-Unis d’Amérique (Usa) près le Bénin a présenté ses lettres de créance au chef de l’Etat, Patrice Talon, la diplomate a fait ses adieux au ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Aurélien Agbénonci. C’est le mardi 1er février 2022 au ministère des affaires étrangères. Occasion pour le ministre et la diplomate de passer en revue la coopération entre le Bénin et les Etats-Unis. Les deux pays ont en commun plusieurs valeurs dont la démocratie, la bonne gouvernance, la défense des droits humains, la promotion du genre, selon les deux personnalités. Les réformes en cours au Bénin depuis 2016 n’ont pas été occultées. Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Aurélien Agbénonci a insisté sur la nécessité de poursuivre les réformes.

Patricia Mahoney, une diplomate d’expérience

L’ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire des Etats-Unis d’Amérique (Usa) près le Bénin, Patricia Mahoney est née le 10 février 1959 à Stamford. Patricia Mahoney est diplomate de carrière avec rang de Ministre-Conseiller au Département d’Etat des Etats-Unis d’Amérique. Elle a prêté serment en tant qu’Ambassadeur près la République du Bénin le 18 janvier 2019 à Washington, D.C. L’Ambassadeur Mahoney a servi au poste de Sous-secrétaire adjointe par intérim pour l’Asie du Sud-Est au Bureau des affaires de l’Asie de l’Est et du Pacifique du Département d’État (EAP). Elle a également servi en tant que Directrice du Bureau de l’Asie du Sud-Est continentale. Auparavant, l’Ambassadeur Mahoney a occupé des postes de grande responsabilité comme celui de Premier Conseiller dans les ambassades américaines à Kampala (Ouganda) et à Katmandou (Népal). Elle a également exercé les fonctions de Directrice du Bureau de l’Asie du Sud au Conseil de Sécurité Nationale ainsi que pour d’autres missions au pays et à l’étranger. L’Ambassadeur Mahoney est Diplômée Emérite de la National War College, où elle a obtenu un diplôme de M.S. Elle est également titulaire d’un B.A. (avec distinction) de l’Université de Harvard et un M.A de l’Université de Hawaii. Elle parle le Français, le Thaï, le Népalais et le Lao en plus de l’Anglais.

