‘’Festichill’’, show inédit réservé au public les 2 et 3 juillet

Le plus grand show des vacances ‘’Festichill’’ aura bel et bien lieu les 2 et 3 juillet 2022 à Canal Olympia de Cotonou avec le jeune rappeur ivoirien Dibi B et les artistes béninois. Réunis en conférence de presse ce vendredi 1 er juillet, au restaurant Chill n’ Grill, Cotonou, les artistes et les organisateurs de cet événement sponsorisé par MTN promettent un show inédit au public béninois.

Un show époustouflant avec le public béninois ce week-end au Festichill, édition 2022. Ça se passe les 2 et 3 juillet à Canal Olympia de Cotonou.

Le Leader de la téléphonie mobile au Bénin MTN est le Sponsor Officiel de cet événement organisé par l’agence événementielle ‘’Le Rond Point’’.

Selon Angela Honga, membre du comité d’organisation, Festichill est le plus grand festival de ces vacances organisé sous le thème ‘’La Guerre des Clans’’.

Le premier jour, explique-t-elle, ’’La guerre des clans’’ se fera avec l’habillement. « Vous venez en clan et vous vous habillez de façon à nous surprendre (…) on va élire le clan le mieux habillé », informe-t-elle.

Le deuxième jour, Cotonou sera ‘’doublement coloré’’. Chaque participant aura droit à un lot de poudre colorée et des grenades spéciales Festichill. « On va se battre avec des grenades et pleins d’autres choses », informe Angela Honga. Le but c’est de « partager avec tout le monde l’esprit de la fête ».

La tête d’affiche du Festichill, Dibi B, ancien membre du groupe Kiff No Beat est à Cotonou depuis la soirée de ce jeudi 30 juin. « C’est la première fois que je viens au Bénin en solo. Le premier concert de Kif No Beat, c’est ici au Bénin. Depuis la tournée historique de mon album, c’est la première fois qu’on m’accueille comme ça à l’aéroport. C’est les vrais fans du hip pop qui sont ici », s’est réjoui l’artiste ivoirien.

Le jeune rappeur promet du lourd au public béninois. « Rendez-vous demain », a-t-il lancé.

Dibi B n’a pas manqué de saluer la détermination des jeunes qui organisent l’événement.

« Je suis très content de participer à ce festival. C’est toujours une très belle fête quand je suis là », a déclaré le sorcier vivant Vano Baby.

Vano Baby, Nasty Nesta, Dibi Dobo donnent rendez-vous aux fans ce week-end pour un show exceptionnel. Ils seront sur scène avec plusieurs autres artistes.

Festichill, c’est aussi des animations de ‘’ouf’’ avec DJ Peet, Dj Kamonney et autres.

Les tickets sont disponibles à l’agence ‘’Le Rond Point’’ à Canal Olympia et aux numéros inscrits sur l’affiche de l’évènement.

Le pass est à 5000 FCFA valable pour les deux jours. Dès ce samedi 02 juillet, le prix du ticket passe à 5000 FCFA pour un seul jour.

Toutes les dispositions sécuritaires sont prises pour le bon déroulement du concert. « Ça promet d’être le plus grand festival jamais vu au Bénin », a conclu Angela Honga.

Festichill, c’est un événement à ne pas rater.

A.Ayosso

1er juillet 2022 par ,