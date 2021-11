Fermeture sélective des bars et discothèques à Cotonou

En violation de la décision du Conseil des ministres du mercredi 1er septembre 2021, certains bars et discothèques continuent d’ouvrir dans la ville de Cotonou. Le préfet du Littoral, Alain Orounla, a lancé depuis quelques jours, une opération de fermeture des boîtes de nuit et autres discothèques qui violent la décision. Mais l’action du préfet souffre de certaines insuffisances.

Face à la recrudescence des cas confirmés de Covid-19 au Bénin, le gouvernement béninois a réactivé certaines règles barrières dont la fermeture des discothèques et autres structures assimilées. Ces structures selon la décision du gouvernement, ne doivent plus ouvrir, et ce, jusqu’à nouvel ordre. Malgré la décision gouvernementale, des bars et discothèques continuent de mener leurs activités comme si de rien n’était.

Au cours de ses contrôles inopinées, le préfet a décidé de la fermeture de plusieurs boîtes de nuit et discothèques dont Calypso, California, Sun Set, Le Chevalier.

Et pour cause, la mesure de distanciation sociale et autres gestes barrières ne sont pas respectés dans ces lieux de distraction. Mieux, les personnes rencontrées étaient pour la plupart, sans leur masque de protection. Des comportements qui entravent la volonté du gouvernement à lutter efficacement contre la pandémie du Coronavirus dans le pays.

Alors que d’autres bars et établissements assimilés continuent d’exercer leurs activités sans mesure sanitaire, certains voient à travers l’opération du préfet, une lutte sélective. L’action de Alain Orounla serait salutaire dans la lutte contre le Coronavirus, s’il y avait un suivi et si elle s’étendait aux autres bars et établissements assimilés, qui ne respectent pas les gestes barrières.

F. A. A.

