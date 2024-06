Fermeture des puits alimentant le pipeline WAPCO de Sèmè

Les puits alimentant le pipeline WAPCO de Sèmè en pétrole brut sont fermés depuis la nuit de jeudi 6 juin 2024. Cette mesure fait suite à l’ultimatum lancé par les autorités nigériennes pour la la libération de cinq de leurs ressortissants arrêtés mercredi sur le site pour entrée frauduleuse.

Le ravitaillement du pipeline WAPCO en pétrole brut suspendu depuis jeudi à 21h jusqu’à nouvel ordre. L’incident dû à l’interpellation de cinq ressortissants nigériens en situation illégale sur le site en est la cause. Les autorités béninoises soutiennent que les mis en cause sont entrées frauduleusement sur le site en contournant les mesures sécuritaires.

Mais pour les autorités de Niamey, il s’agit d’experts en mission pour suivre le chargement d’un pétrolier.

Suite à l’incident, le Premier Ministre du Niger s’est entretenu jeudi avec l’ambassadeur de Chine à Niamey, qui n’a fait aucune déclaration à sa sortie d’audience. La séance s’est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et celui du pétrole.

Il n’est pas exclu que les autorités chinoises tentent aussi une médiation à l’endroit du gouvernement béninois.

Seule la voie diplomatique pourra trouver une issue favorable à cette crise entre les deux pays.

