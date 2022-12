Fanicko sacré meilleur artiste 2022

Une belle année pour l’artiste béninois Fanicko de Jésus. Meilleur artiste à la 5e édition de Bénin Showbiz Awards, son année 2022 a été marquée par une première grande tournée en Afrique et en Europe.

Tournées, spectacles, des moments remplis d’émotions sur scène avec ses fans et de nouvelles expériences. 2022 a été pour l’artiste béninois Fanicko de Jésus, une année très mouvementée. Avec Blue Diamond et le groupe de production B Prod, la première grande tournée de l’artiste béninois a été organisée au cours de l’année. L’amoureux de la musique urbaine s’est rendu en Côte d’Ivoire (Bouaké), au Congo (Pointe Noire), au Tchad (N’Djaména), Burkina Faso (Bobo Dioulasso), Togo (Lomé), Ghana (Accra) mais aussi au Brésil (São Paulo). Au Cameroun, il a fait une tournée artistique dénommée ‘’Camer Tour’’. Sur scène, Fanicko a offert des shows exceptionnels à ses fans des régions Yaoundé, Obala, Dschang, Douala, Maroua et Garoua.

La star béninoise était aussi en Europe (France, Belgique).

Le samedi 3 décembre 2022, lors de la 5e édition de Bénin Showbiz Awards au Palais des Congrès de Cotonou, Fanicko a été distingué meilleur artiste de l’année 2022. Le BSA D’or 2022 a remporté une parcelle de huit millions de FCFA à Ouèdo dans la commune d’Abomey-Calavi. Elle est offerte par Gescia Bénin Sarl.

Toute une histoire

Né le 12 juillet 1992, Fanicko de son vrai nom Fanick Olivier Adjanohoun se révèle au public grâce à son titre ‘’On va faire comment’’ en 2015. Connu sous Self-Made-Men de son mentor le rappeur Mister Blaaz, il évolue désormais avec Blue Diamond. Il a enchaîné les titres à succès tels que ‘’Tu fais trop la bouche’’, ‘’Mon bébé’’, ‘’Angelina’’, ‘’Faut pas m’embrouiller’’ etc. L’auteur du titre ‘’Le beau des beaux’’ a réussi à se faire connaître dans plusieurs pays d’Afrique francophone et au-delà. Sa dernière sortie est intitulée ‘’Jaloux’’. Fanicko a des collaborations avec des artistes locaux (Zeynab, Nasty Nesta, Togbè Yéton..) et internationaux (Ariel Sheney, M. Léo, Daphné, Blanche Bailly etc.).

Ouvert et toujours en quête de connaissances, Fanicko n’a pas fini de surprendre ses fans. Reconnaissant envers son public, il pense bien poursuivre l’aventure. « 2015 à 2023 : 8 ans de carrière. Toute une histoire. Merci à vous. 2023 on continue », a écrit l’artiste sur sa page Facebook jeudi 29 décembre 2022.

Akpédjé Ayosso

