Falilou Akadiri nommé Vice-grand Chancelier

Nomination ce mercredi 08 septembre 2021 d’un Vice-grand Chancelier de l’Ordre national du Bénin en Conseil des ministres. Il a nom Falilou Adissa Akadiri.

Le Secrétaire général du Parti du Renouveau Démocratique (PRD) Falilou Adissa Akadiri est nommé Vice-grand Chancelier de l’Ordre national du Bénin par le Chef de l’Etat. Il va assister la Grande Chancelière Mme Mariam Chabi Talata Zimé, Vice-Présidente de la République du Bénin.

Falilou Adissa Akadiri est un ancien fonctionnaire de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO). Il fut Directeur de cabinet du président de l’Assemblée nationale Adrien Houngbédji, 7ème législature.

Le Vice-grand Chancelier est titulaire d’un Dess 3ème cycle d’Economie et de Gestion obtenu à l’Institut d’Administration des Entreprises (IAE) d’Aix en Provence (France) et d’un Doctorat d’Etat en Sciences Vétérinaires obtenu à l’Eismv de l’Université de Dakar (Sénégal).

L’Ordre national du Bénin est un ordre honorifique béninois qui récompense le mérite personnel et les services rendus à la Nation.

8 septembre 2021 par