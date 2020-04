FCBE enregistre des démissions à Parakou

Deux jours après la démission de l’ex chef d’Etat, Boni Yayi du parti des Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE), des militantes et militants de la commune de Parakou ont suivi les pas de leur président d’honneur. Des candidats positionnés sur la liste présentée par la plus grande formation politique de l’opposition dans cette région du pays pour les communales, ont officiellement déclaré leur démission ce mardi 07 avril 2020.

Selon la déclaration lue par leur porte-parole Mocktar Egounwolé, les candidats démissionnaires, entendent « suivre le guide, l’éclaireur, le papa et leader charismatique, Boni Yayi ». Celui-ci, à les en entendre, n’a plus besoin d’aller à une école. Il incarne lui-même « une université débordée de savoirs politiques », ont-ils déclaré.

Mocktar Egounwolé et ses camarades disent approuver « l’attitude sage, et combien édifiante du Dr Boni Yayi vis-à-vis de certains membres du parti ».

Tout en invitant la jeunesse de Parakou à prendre ses responsabilités, les candidats démissionnaires se sont désengagés de toute responsabilité vis-à-vis du parti FCBE et se disent « conscients et confiants » que leur démission fera du bien à tous les militants à la base, à la commune, Parakou, et au Bénin entier.

Le dimanche 05 avril dernier, l’ancien président de la République, Boni Yayi à travers une publication sur sa page Facebook, a notifié sa démission du parti à ses militantes et militants. Le parti à l’en croire, serait transformé en un bloc au service du pouvoir en place.

