FCBE dénonce des débauchages sur fond d’achat de conscience

Plusieurs conseillers du parti Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE) ont marqué leur adhésion au parti Bloc Républicain (BR) le weekend écoulé. Ces départs de sources proches de la formation politique d’opposition, ne sont pas des actes volontaires et responsables.

Paul Hounkpè et les autres responsables du parti FCBE ont observé avec regret l’adhésion de leurs militants au Bloc Républicain, un des grands blocs pro Talon. Depuis, la direction exécutive ne s’est pas prononcé officiellement. Mais selon les indiscrétions, les départs enregistrés selon les responsables du parti, ne sauraient être assimilés à des démissions. Il s’agit plutôt « d’actes de débauchage sur fond d’achat de conscience », a-t-on appris. Paul Hounkpè et les siens regrettent que de tels actes se produisent encore à l’ère de la réforme du système partisan.

Ces départs enregistrés selon les responsables FCBE, seraient survenus sous des chantages divers, et la manœuvre d’acteurs politiques dont le seul objectif est de s’approprier des acquis électoraux des autres.

Weekend passé à Gogounou, Sinendé, Parakou, Tchaourou, etc, plusieurs conseillers FCBE ont adhéré au parti Bloc Républicain, un parti de la mouvance présidentielle.

F. A. A.

4 février 2022 par ,