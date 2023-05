Eya Centre mène des projets pour révéler la jeunesse béninoise

Le Centre communautaire EYA, créé en 2021 par Lionel Talon mène depuis un an et demi, de nombreuses activités récréatives, culturelles et sociales. Les actions et objectifs du Centre ont été exposées, samedi 27 mai 2023, aux professionnels des médias.

Situé en plein cœur de Cotonou dans le quartier Akpakpa, EYA Centre Communautaire est un complexe culturel, sportif et éducatif créé pour la jeunesse béninoise. Selon son promoteur, Lionel Talon, la mission du Centre est de faire des générations futures le standard international ; d’être un puissant catalyseur de la promotion des jeunes, des talents ; et d’accompagner les leaders d’aujourd’hui et former ceux de demain. En langue fongbè, poursuit-il, EYA veut dire « Ça y est ! » ou « On y va ! ». « On a souvent tendance à attendre que l’amélioration de notre condition de vie, vienne de quelqu’un d’autre. Eya, Ca y est, c’est maintenant le moment de prendre son avenir en main et de savoir qu’on a toutes les cartes en tant que jeune africain, jeune béninois malgré les réalités de nos pays respectifs. (...) C’est, l’heure de la jeunesse et de l’Afrique en général », a expliqué Lionel Talon.

Plusieurs projets ont été mis en œuvre en un an et demi d’existence. À en croire, le manager Kouokam Kamtchueng, le Centre met en place des activités novatrices. « Nous essayons d’apporter quelque chose de supplémentaire dans l’écosystème béninois pour la jeunesse béninoise. On a un Bénin qui change depuis quelques années et le Centre Eya est sur cette route », a-t-il affirmé. Parmi les projets, il y a Eya Talents ayant pour objectif d’accompagner les jeunes talents musicaux afin de leur forger une carrière lucrative et organisée en passant par la direction artistique et l’initiation à l’entrepreneurial. Le Centre aide actuellement une dizaine d’artistes à construire une carrière.

Eya Excellence est un autre projet de sport-études au profit des élèves issus des écoles publiques de Cotonou. En collaboration avec des entreprises partenaires et des établissements scolaires, le Centre détecte les élèves les plus prometteurs sportivement et intellectuellement et leur apporte tout ce dont ils ont besoin pour s’épanouir. Les bénéficiaires de ce projet sont également des enfants défavorisés qui reçoivent plusieurs fois par semaine, un repas et un suivi psychologique au centre.

« Environ 350 enfants ont été initiés à l’informatique, à la lecture et au sport. Cette année, une centaine d’élèves sont suivis de manière permanente », a indiqué le manager du Centre EYA. En 2022, le Centre a organisé la compétition athlétique Eya Games . Près de 300 participants ont été enregistrés lors de la première édition avec 60 athlètes à la finale. La deuxième édition est en cours. Les pré-sélections ont eu lieu le 13 mai 2023. La phase éliminatoire aura lieu le 3 juin au stade René Pleven et la phase finale les 1er et 2 juillet à la place de l’amazone. Aussi, environ 50 jeunes béninois ont-ils été outillés sur la pratique du Basketball sous la direction de l’ONG Giants of Africa, du président de la franchise NBA des Raptors de Toronto, le nigérian Massai Ujiri.

Des initiatives locales

Eya Centre veut aussi cordonner les initiatives locales afin d’impacter les jeunes des autres villes du Bénin. L’objectif, informe Lionel Talon, est de travailler avec les responsables des communes pour que les actions du Centre profitent à tous les jeunes du territoire national. « Nous sommes conscients que les réalités de la jeunesse en dehors de la ville sont dures », a-t-il ajouté. Lionel Talon a fait part de son ambition de construire plusieurs centres "Eya" au Bénin.

Avec le promoteur, les professionnels des médias ont visité Eya Centre. L’infrastructure dispose d’un amphithéâtre ; d’une salle informatique ; d’une bibliothèque ; d’un studio d’enregistrement dernière génération ; d’un espace dédié au sport et au basket, d’une salle polyvalente (pour les danseurs) ; d’un espace vert de loisirs pour la détente et la récréation ainsi que d’un espace consacré à la restauration (destiné à devenir l’école de cuisine du Centre EYA). C’est le tout premier édifice du genre à Cotonou et au Bénin. Il s’impose comme étant le complexe le plus incontournable sur le plan national et bientôt international.

