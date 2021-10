Exode rural et grossesses précoces, des obstacles au maintien des apprenants

Une semaine après la rentrée, plusieurs enfants sont encore recherchés dans le département de la Donga pour reprendre le chemin de l’école. Et pour cause, les grossesses précoces, l’exode rural et la pratique de l’aide domestique. Des phénomènes qui entravent la scolarisation des enfants.

Contrairement à leurs camarades, plusieurs élèves n’ont pas encore effectué la rentrée scolaire 2021-2022 dans le département de la Donga. Alassane O. Karim, un acteur de la société civile a fustigé le fait à travers un entretien accordé à la Radio nationale. Suivant ses explications, plusieurs filles et garçons ne sont pas encore de retour « des aventures ». Dans la localité de Gondessa, explique le responsable d’ONG, trois filles du CEG Danou attendues pour l’entrée en 6ème ne sont pas encore revenues. Parties pour les vacances au Niger, ces dernières ne sont pas encore de retour. Il en est de même pour un garçon qui passe en classe de 4ème avec « une bonne moyenne ».

A Natéri, notamment à Kolokondé poursuit Alassane O. Karim, 09 enfants sont actuellement recherchés au niveau du cours primaire.

Dans les collèges à Bassila, l’absence de plusieurs filles a été remarquée. Celles qui sont rentrées, regrette l’acteur de la société civile, sont porteuses de grossesse.

Face à la situation, Alassane O. Karim invite les maires du département à œuvrer à la mise en place systématique d’un mécanisme de récupération et de prise en charge des ces enfants, et à faciliter leur maintien dans les écoles ou les centres d’apprentissage.

