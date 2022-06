Ernest Kaho inhumé le 08 juin prochain

L’artiste comédien, Guy Ernest Kaho, sera conduit dans sa dernière demeure le mercredi 08 juin prochain. Ses obsèques démarrent ce lundi 06 juin 2022.



Malade depuis des années et souffrant d’une insuffisance rénale et du cancer, l’artiste Guy Ernest Kaho a tiré sa révérence mercredi 25 mai 2022 à l’âge de 56 ans.

Selon le programme des obsèques, une veillée de prières sera dite en l’église Saint Pierre et Paul d’Agla le lundi 06 juin 2022 à 20h.

Mercredi 08 juin 2022



05h00 : Levée du corps à la morgue du CNHU

5h30 : Départ pour la maison mortuaire à Agla, maison Kaho

06h00-07h00 : Exposition du corps à la maison Kaho

07h10 : Départ pour le Théâtre FITHEB, ex Ciné Vogue

08h00-09h00 : Hommages des artistes, amis, et autorités politico-administratives

09h15 : Départ pour l’église Saint Pierre et Paul d’Agla

11h 00 : Messe corps présent

11h45 : Inhumation dans la stricte intimité familiale



3 juin 2022 par