Ericsson discute l’accélération de l’avenir numérique de l’Afrique

• Les experts d’Ericsson insistent sur le rôle de la connectivité pour propulser l’avenir numérique de l’Afrique

• Améliorer la connectivité et réduire l’écart numérique

Ericsson (NASDAQ : ERIC) débattra de la transformation numérique et des solutions innovantes pour accompagner l’avenir de l’Afrique lors d’AfricaCom, dans le cadre du festival Africa Tech, un événement virtuel qui se tient du 9 au 12 novembre 2020.

A cette occasion, Ericsson entend souligner le rôle de la connectivité dans le but de propulser l’avenir numérique de l’Afrique et réaliser un impact positif dans le quotidien de la population. Dans ses discours et ses conférences, Ericsson abordera des thèmes tels que les moyens employés pour réaliser une Afrique numérique, la manière dont les réseaux intelligents sont en mesure d’accélérer l’agenda numérique, le progrès et les perspectives de la 5G en Afrique et la façon dont l’intelligence artificielle (IA) et l’automatisation créent de la valeur dans le cycle de vie des opérations de réseau.

Ericsson organisera aussi des tables rondes sur le fossé numérique en s’attaquant à la question de la connectivité destinée aux écoles et aux apprenants. L’initiative Giga de l’UNICEF et de l’Union internationale des télécommunications pour connecter chaque école et identifier l’accès à internet dans le milieu éducatif joue un rôle clé pour la jeunesse.

Les événements exceptionnels de l’année 2020 ont mis la lumière sur le rôle critique de l’infrastructure numérique dans le fonctionnement de la société moderne. L’Afrique héberge plus d’un milliard de personnes et la population devrait connaitre un accroissement dans les prochaines années. C’est aussi le continent qui possède le plus grand nombre d’économies émergentes. Les TIC sont essentiels dans le développement de l’Afrique, le déploiement adéquat des services TIC et la connectivité numérique joueront un rôle incontournable dans la viabilité économique du continent.

Ericsson exprime son enthousiasme de participer à cette nouvelle édition de AfricaCom pour contribuer à #AfricaInMotion. Inscrivez-vous ici pour votre laisser-passer gratuit et pour prendre part aux conférences et aux tables rondes d’Ericsson :

https://tmt.knect365.com/africacom/

À PROPOS DE ERICSSON

Ericsson permet aux fournisseurs de services de communication de saisir toute la valeur de la connectivité. Le portefeuille de la société touche les réseaux, les services numériques, les services gérés et les entreprises émergentes. Il permet d’aider nos clients à passer au numérique, à accroitre leur efficacité et trouver de nouvelles sources de revenus. Les investissements d’Ericsson dans l’innovation ont permis à des milliards de personnes du monde entier. L’action Ericsson est cotée au Nasdaq de Stockholm et de New York www.ericsson.com

Ericsson participe à AfricaCom 2020

A l’occasion de AfricaCom 2020, Ericsson présentera des solutions innovantes pour améliorer l’efficacité des opérations de réseau de ses clients, leur proposer de nouveaux services et technologies et une meilleure expérience utilisateur. La table ronde dédiée à la connectivité numérique au sein des établissements scolaires se tiendra le 9 novembre. Le 10 novembre, le président de Ericsson Moyen Orient et Afrique, Fadi Pharaon mettra en place #AfriqueEnMouvement dans son discours suivi d’une présentation du directeur des réseaux chez Ericsson Moyen Orient et Afrique, Chafic Traboulsi, qui lui s’intéressera au « Progrès et aux perspectives de la 5G en Afrique », un atelier présenté par les vice-présidents de Ericsson Moyen Orient et Afrique Nora Wahby, Nicolas Blixell et Todd Ashton sur les « Dirigeants virtuels au sommet de l’Afrique 2020 » clôturera la journée. Le dernier jour, Lucky La Ricca, directeur des services numériques chez Ericsson Moyen Orient et Afrique évoquera « Les réseaux intelligents accélérateurs de l’agenda numérique en Afrique » suivi d’une présentation de Eva Andrén, directrice des services gérés chez Ericsson Moyen Orient et Afrique sur « L’application de l’automatisation IA sur le cycle de vie des opérations de réseau » et conclura la journée sur la poursuite de l’atelier sur les « Leaders virtuels du sommet de l’Afrique 2020 ».

Inscrivez-vous ici pour votre laisser-passer gratuit et prendre part aux conférences et aux tables rondes de Ericsson : https://tmt.knect365.com/africacom/

9 novembre 2020 par