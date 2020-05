Engouement des populations à voter dans les Collines

Contrairement aux dernières élections, les populations sont sorties massivement accomplir leur devoir civique dans la sérénité, dans une ambiance très conviviale, et dans le respect des règles barrières de la pandémie du Coronavirus.

Toutefois, quelques failles sont observées. A Ouèssè Wogoudo par exemple, des tentatives de fraudes ont été observées et les auteurs craignant leur arrestation, ont pris la clé des champs.

Au quartier Zongo de Glazoué, les forces de sécurité déployées sur les lieux veillent au grain et empêchent le moindre attroupement dans le centre de vote.

F. A. A.

