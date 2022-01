Encore 06 policiers écroués dans l’affaire faux passeports

Les investigations se poursuivent dans l’affaire de délivrance de faux passeports à des étrangers qui éclabousse la Direction de l’émigration et de l’immigration (DEI). Au terme de leur audition à la Brigade économique et financière (BEF), 06 autres policiers ont été placés sous mandat de dépôt ce lundi 24 janvier 2022.

Des policiers en prison pour avoir délivré de faux passeports à des Camerounais. Présentés à la BEF ce lundi, Adeleke Abdoul Fataï, Azata Girès Comlan, Akowanou B. Gbetogo Nicolas, Gbenou Landry, Kodjo Aristote Runiski, et Iboura Moussa Kabirou n’ont plus retrouver leurs familles. Poursuivi pour abus de fonction, faux et usage de faux, ils séjournent désormais en prison.

Le procès de l’ex directeur de la DEI, Florent Agbo, ouvert ce lundi 24 janvier, est renvoyé au 07 février prochain.

Dans cette affaire, plusieurs autres policiers sont en détention. Certains sont en cavale et activement recherchés.

