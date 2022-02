En détention, Georges Bada rattrapé par un autre scandale

En prison dans une affaire domaniale, l’ancien maire de la commune d’Abomey-Calavi n’est pas au bout de ses peines. Une autre affaire de 3 milliards FCFA de dette contractée sous sa gestion vient d’être révélée.

Georges Bada pourrait se retrouver à nouveau devant les juges de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) pour des malversations financières. L’ex maire est rattrapé par une affaire d’un prêt de 3 milliards FCFA contracté sous sa mandature. De sources concordantes, les fonds devraient servir à l’acquisition d’engins lourds destinés aux travaux d’aménagement routier en périodes pluvieuses. Plus d’un milliard de francs CFA du montant de la dette aurait servi à payer les géomètres en charge des opérations de lotissement dans les villes alors même que ces derniers sont censés avoir été payés par les propriétaires terriens. Mieux, une ardoise de sept (07) milliards FCFA de dette serait laissée à l’actuelle mandature de la commune d’Abomey-Calavi, selon des travaux de commissions d’audit.

L’ex maire d’Abomey-Calavi a été condamné en septembre 2021 à 6 ans de prison et 5 millions de FCFA d’amende par la CRIET dans une affaire domaniale portant sur 39 hectares.

