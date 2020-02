Emmanuel Tiando rassure sur " les fautes mineures"

Le président de la Commission électorale nationale autonome (CENA), Emmanuel Tiando, au cours d’une séance d’échanges entre les partis politiques lundi dernier, a rassuré de l’étude en fond des dossiers de candidatures pour les communales de 2020. « Plus de fautes mineures, faute c’est faute », a-t-il prévenu.

Selon le président de la CENA, si l’institution chargée de l’organisation des élections au Bénin s’est donnée le principe de faute mineure, ce n’était pas pour pénaliser les partis politiques.

La CENA rassure-t-il, n’est pas un bourreau pour les partis. S’il y a des choses qui permettent de ne pas vraiment pénaliser un parti politique, on essaie de la faire, a expliqué M. Tiando.

Cette approche de l’institution étant mal perçue, les dossiers seront bien traités, a prévenu Emmanuel Tiando.

En tant qu’enseignant, il dit savoir distinguer ce qu’est une faute mineur, et une faute majeure. L’examen d’un dossier selon lui, n’est pas chose aisé, et les plus grands pourfendeurs sont ceux-là qui viennent avec des dossiers bizarres.

F. A. A

11 février 2020 par