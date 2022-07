Emmanuel MACRON déjà à Cotonou

Le président de la République française, Emmanuel MACRON est déjà à Cotonou. Il a été accueilli à l’aéroport international Cardinal Bernardin GANTIN de Cotonou par une délégation du gouvernement béninois conduite par le ministre des affaires étrangères et de la coopération, Aurélien AGBENONCI, l’ambassadeur de France près le Bénin, Marc VIZIR, et plusieurs autres autorités tard dans la nuit de ce mardi 26 juillet 2022.



MACRON à Cotonou. Ceci, dans le cadre d’une tournée africaine qui l’a d’abord conduit au Cameroun. Cette tournée est la première après sa réélection à l’Elysée. Selon l’agenda, il sera reçu par le chef de l’État Patrice TALON dans la matinée de ce mercredi 27 juillet.

Le président français va visiter l’exposition diptyque « ART DU BÉNIN, D’HIER ET D’AUJOURD’HUI : DE LA RESTITUTION À LA RÉVÉLATION » dont la réouverture a été faite samedi 16 juillet 2022.

Au cours du point de presse conjoint, les deux chefs d’Etat vont aborder des questions liées au renforcement de la coopération bilatérale, à la sécurité sous-régionale, la lutte contre le terrorisme, et plusieurs autres sujets.

Emmanuel MACRON selon l’agenda va se rendre dans l’après-midi au Lycée français, puis à l’Agence de Développement de Sèmè City (Cité Internationale de l’Innovation et du Savoir).

Emmanuel Macron a été accueilli à son arrivée à l’aéroport de Cotonou par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération Aurélien Agbénonci, le ministre d’Etat chargé de l’économie et des finances Romuald Wadagni et le ministre chargé de la culture Jean Michel Abimbola.

Après le Bénin, le président français va poursuivre son voyage en Guinée Bissau, dernière étape de son périple africain.

F. A. A.









