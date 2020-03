Eglises et Mosquées suspendent leurs cultes au Bénin

Pour compter de ce dimanche 22 mars 2020, et ce jusqu’au 05 avril prochain, les cultes de l’Eglise évangélique des assemblées de Dieu, des mosquées et de l’église catholique sont suspendues. C’est la décision prise au terme d’une séance de travail avec les membres du gouvernement et les responsables de ces confessions religieuses samedi 21 mars 2020.

Le président national de l’Eglise évangélique des assemblées de Dieu du Bénin, Gossou Sodji à travers une note a informé les fidèles de cette congrégation religieuse de la suspension des cultes dans toutes les Églises locales sur toute l’étendue du territoire national, à compter de dimanche 22 mars jusqu’au dimanche 05 avril 2020.

Le pasteur Gossou Sodji tout en invitant ses fidèles au respect des consignes données par le Bureau exécutif national et de l’appel à la prière, le mercredi 18 mars dernier, les exhorte à ne pas céder à la peur mais « à faire recours constamment à Dieu afin qu’il fasse grâce à l’humanité en général et à notre pays le Bénin en particulier pour mettre fin aux œuvres de ce virus ».

F. A. A.

