Le ministre de la santé fait le point de la situation au Bénin

Le ministre de la santé, Benjamin Hounkpatin a présenté au cours d’un point de presse ce samedi 21 mars 2020, le point de la situation de l’épidémie du Coronavirus au Bénin. Selon le ministre, les deux cas confirmés sont sous traitement et se portent très bien.

Le traitement appliqué à ces patients, selon lui, est celui de la chloroquine.

Il a rappelé qu’au cours de son premier passage au sujet de l’épidémie du Covid-19, qu’il y avait une polémique autour de ce traitement, mais que le gouvernement avait anticipé et avait mis en place un stock de chloroquine au cas où ça allait être confirmé.

Les pays occidentaux, souligne Benjamin Hounkpatin sont entrain de confirmer l’utilisation de la chloroquine et de ce fait, dès le premier cas que le Bénin a eu, l’utilisation de la chloroquine a été adoptée avec une autre molécule.

Suivant ses explications, toutes les personnes ayant eu de contacts avec ces deux cas ont été identifiés et sont en quarantaine dans des infrastructures hôtelières, où « tout se passe pour le mieux ». Aucun n’a développé de signes à la date de ce jour, et le gouvernement est dans l’expectative du passage des 14 jours qui sont en cours », a expliqué le ministre de la santé.

Pour ce qui concerne les passagers qui viennent actuellement dans le pays, conformément aux mesures recommandées par le gouvernement, ils sont reçus à l’aéroport, et conduits vers les infrastructures hôtelières, où « tout se passe pour le mieux » selon le ministre de la santé. A l’en croire, les mesures que le gouvernement a prises ces derniers jours vont permettre réellement de ne plus avoir l’importation de nouveaux cas sans un contrôle de la situation.

Par rapport au traitement des affections respiratoires, Benjamin Hounkpatin a informé que le gouvernement a passé beaucoup de commandes qui sont entrain d’arriver. Il s’agit notamment des appareils d’assistance respiratoire, et au moins 200 appareils ont été commandés qui sont en cours de livraison en dehors des autres appareils et intrants indispensables à la prise en charge des malades.

