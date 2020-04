Egalité de chance à tous les citoyens pour les recrutements

Le ministre du travail et de la fonction publique a présenté le point des réformes et actions engagées dans l’administration publique 04 ans après l’avènement au pouvoir, du chef de l’Etat Patrice Talon. Sur le plateau spécial dédié aux membres du gouvernement sur la Télévision nationale pour cet exercice dans la soirée de ce mardi 21avril 2020, Adidjatou Mathys

a exposé les différentes réformes et les résultats obtenus au terme des 04 premières années du Nouveau Départ et la Rupture dans le département ministériel dont elle a la charge.

A l’entame de l’émission, le ministre du travail et de la fonction publique a rappelé que le chef de l’Etat Patrice Talon après son accession au pouvoir, et sur la base de son projet de société a mis en place un ambitieux Programme d’actions du gouvernement (PAG) sur la période 2016-2021, qui sera à la hauteur des défis à relever pour mettre le Bénin sur l’orbite du développement. Dès cet instant, tous les membres du gouvernement se sont activés pour la mise en œuvre de ce programme, a-t-elle précisé.

Selon Adidjatou Mathys, dans l’architecture gouvernementale mise en place, le département dont elle a la charge occupe « une place plus ou moins importante » en ce sens qu’il s’agit « d’instaurer une administration qui sera véritablement au service du développement de toute la nation, par la mise en œuvre de l’action N°1 intitulé ‘’Dynamiser et moderniser l’administration’’, de l’axe 2 ‘’Améliorer la gouvernance’’ du pilier 1 du PAG intitulé ‘’Consolider la démocratie, l’Etat de droit, et la bonne gouvernance ».

Ne pouvant rester en marge de la dynamique impulsée par le PAG, elle dit s’être mise très tôt au travail avec ses collaborateurs pour réfléchir à la conception et à la mise en place d’un certain nombre de réformes, dont la dématérialisation de l’administration.

La première action fut la mise en place d’une équipe numérique, a-t-elle rappelé. Adidjatou Mathys souligne qu’en faisant le point des effectifs dans son ministère, elle a remarqué qu’il y avait un certain nombre d’informaticiens qui n’étaient pas utilisés. D’où une séance d’échanges pour réfléchir au renforcement des capacités en vue d’engager les différentes réformes.

Le tout premier secteur impacté par ces réformes, est l’organisation des concours.

La réforme au niveau des concours

Selon le ministre du travail et de la fonction publique, avant l’arrivée au pouvoir du régime du président Patrice Talon, les concours organisés ne donnaient pas satisfaction à la population. Pour remédier à cela, elle a rappelé avoir conçu un module, et mise en place une plateforme de pilotage et de gestion des concours qui a pour finalité, la gestion des dossiers de candidatures, le classement des candidats par centre et par salles de composition. L’une des innovations importantes apportées à ce niveau est que, avec un SMS, le centre et la salle de composition sont indiqués aux candidats. A cela s’ajoute le module de gestion du secrétariat. « Il y a l’identifiant pour pouvoir faire l’anonymat, au niveau du secrétariat, il y a les corrections à suivre par les jurys, il y a la saisie des notes et il est très difficile de changer de notes parce que lorsqu’une note est changée, le système le signale automatiquement.

Au niveau de la délibération, les membres du jury font un classement manuel à comparer à ce que la machine va faire ressortir, […] et c’est les plus méritants, qui sont retenus, sans favoritisme, et sans considération politicienne », a expliqué Adidjatou Mathys. A l’en croire, il s’est agi pour le gouvernement de mettre en place un système transparent et crédible de recrutement à la fonction publique.

Dans le cadre de concours organisés, elle a rappelé que des candidats ayant constaté qu’ils ont travaillé et qu’on les aurait mis de côté, ont assigné l’administration auprès de l’ANLC. Sur près de 15 recours, tous les dossiers ont été vidés au profit de l’administration, a confié le ministre du travail et de la fonction publique.

Suivant la méthode actuelle d’organisation des concours, la proclamation se fait immédiatement sur place, et est publiée, a-t-elle précisé. Contrairement à ce qui se faisait par le passé où les dossiers attendent longtemps, et passent par le ministère voire la présidence et font attendre les candidats pendant des mois, 05 à 06, tout se fait sur place.

Avec le système actuel de gestion des concours au Bénin, le temps maximum entre l’organisation des concours et la proclamation des résultats, est de 02 semaines, a précisé Adidjatou Mathys.

F. A. A.

22 avril 2020 par ,