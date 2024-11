Edouard Loko, Grand-Croix de l’Ordre national du Bénin

Déjà Grand Officier de l’Ordre National du Bénin depuis 2021, Cocou Edouard Loko a été élevé Grand-Croix de l’Ordre par Décret présidentiel en date du 21 novembre 2024.

« Monsieur LOKO Cocou Edouard, Président de la 7ème mandature de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (Ancien Grand officier ONB par décret 2021-202 du 07/05/2021) est élevé à titre exceptionnel et civil pour prendre rang de la date de sa réception à la dignité de Grand-Croix de l’Ordre National », stipule l’article premier du décret en date du 21 novembre 2024.

Six (06) autres conseillers de la HAAC, 7ème mandature ont été également promus dans l’Ordre, selon le décret. Il s’agit de Madame BIO FAl Roukiatou, Messieurs : BARE Mohamed, N’DA N’tcha Gérard, TCHIBOZO Basile et OBEGONNOUDE Astérix Lionel Todjié qui sont nommés et promus ‘’Commandeur’’.

Quant à Monsieur AHONOUKOUN Tossou Marcellin , il est élevé au rang de Grand officier de l’Ordre National.

M. M.

VOICI LE DECRET

