Ecobank Côte d’Ivoire franchit pour la 1ère fois le seuil de 35 milliards FCFA

Suite au Conseil d’administration tenu, le 2 mars 2022, sous la présidence de M. Michel Aka-Anghui et au cours duquel les états financiers de l’année 2021 ont été examinés et arrêtés, Ecobank Côte d’Ivoire annonce de bonnes performances, dans un contexte de reprise économique à la suite de la crise sanitaire liée à la Covid-19.

Ecobank Côte d’Ivoire affiche un total bilan de 1 677,7 milliards FCFA en 2021, soit une progression de 5% par rapport à l’année précédente. Les dépôts de la clientèle qui s’élèvent à 1 087,7 milliards FCFA en 2021, soit une progression de 11%, ont pris une part importante dans l’augmentation du total bilan. Les prêts qui se portent à 753,3 milliards FCFA en 2021, représentent un accroissement de 21% en glissement annuel. Le produit net bancaire a atteint 90,5 milliards FCFA, en hausse de 5% par rapport à 2020. Les évolutions positives des revenus et des charges permettent d’afficher une progression de 10% sur le résultat avant impôt, de 35,6 milliards FCFA en 2021, et un accroissement de 14% sur le résultat net, de 34,3 milliards FCFA en 2021.

Ces bons résultats ont été possibles grâce à l’exécution du plan intitulé « Réussir Ensemble » et la poursuite de la stratégie de la banque reposant sur trois axes :

Ecobank Côte d’Ivoire a poursuivi sa croissance en 2021, illustrée par une augmentation de son total bilan de 5%, de son PNB de 5%, et de son résultat brut de 10%,

Ecobank Côte d’Ivoire a diversifié ses activités à travers une part plus importante des revenus issus des commissions avec près de 34% en 2021 contre 32% en 2020. Le renforcement des activités de la banque des particuliers et de la banque commerciale (PME et Entreprise Locales) reste une priorité de la banque dans sa volonté de diversification,

Ecobank Côte d’ivoire a, dans la continuité des deux dernières années, réussi à réduire son niveau de charges d’exploitation, entrainant également la baisse de son coefficient d’exploitation qui est passé de 50,04% en 2020 à 47,1% en 2021.

La mise en place de ces trois axes stratégiques s’est donc traduite par une amélioration de la performance opérationnelle de Ecobank Côte d’Ivoire.

Aussi, Ecobank Côte d’Ivoire a-t-elle occupé en 2021 une place importante dans le financement des Etats de la zone UEMOA. Le volume des titres de placement représente près de 34% du total bilan de la banque. Ce niveau élevé illustre l’engagement de Ecobank Côte d’Ivoire dans le développement économique de la sous-région.

« Ces bons résultats de Ecobank Côte d’Ivoire démontrent le fort développement de nos activités opérationnelles et commerciales dans un contexte de sortie de la pandémie de la Covid-19 qui continue de doper l’activité économique du pays. En ce début d’année 2022, nous restons vigilants face aux risques accrus liés à la hausse de l’inflation, du niveau sécuritaire régional et de la scène géopolitique internationale. Dans cet environnement économique porteur mais avec une visibilité réduite, nous souhaitons conserver la stratégie « Réussir Ensemble » axée sur la croissance, la diversification et l’efficience, et qui place le capital humain au cœur de la croissance de l’entreprise. Nous souhaitons continuer à nous positionner comme étant une banque résolument africaine qui participe au développement économique de la Côte d’Ivoire et de l’ensemble de la sous-région. », explique M. Paul-Harry Aithnard, Directeur général de Ecobank Côte d’Ivoire et Directeur régional Exécutif UEMOA.

A propos de Ecobank Côte d’Ivoire

Ecobank Côte d’Ivoire est une filiale du Groupe Ecobank, le principal groupe bancaire panafricain indépendant.

Le Groupe Ecobank emploie plus de 14.000 personnes au service de plus de 24 millions de clients dans les secteurs de la banque des particuliers, la banque commerciale et la banque de grande clientèle dans 33 pays africains.

Le Groupe possède un agrément bancaire en France et dispose de bureaux de représentation à Addis-Abeba en Ethiopie, à Johannesburg en Afrique du Sud, à Beijing en Chine, à Londres au Royaume-Uni et à Dubaï aux Emirats Arabes Unis.

Le Groupe offre une gamme complète de produits, services et solutions bancaires notamment les comptes bancaires et de dépôts, la gestion de trésorerie, le conseil, les opérations du trading, la négociation des valeurs et la gestion de patrimoine.

ETI est cotée en bourse sur plusieurs marchés boursiers à savoir London Stock Exchange à Londres, Nigerian Stock Exchange à Lagos, Ghana Stock Exchange à Accra et la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières à Abidjan.

25 mars 2022 par ,