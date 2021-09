ESM-Bénin accorde 50% de bourse aux étudiants

50% de bourse, c’est le pactole que l’Ecole Supérieure de Management (ESM-BÉNIN) offre aux étudiants pour la rentrée académique 2021-2022. A l’ESM-BENIN, les étudiants ont la possibilité de suivre les cours en ligne (E-learning), et de décrocher avec brio, la Licence ou le Master.

L’Ecole Supérieure de Management est une université accréditée par l’État Béninois. Elle offre une gamme complète de formations dans les filières telles que ;

Marketing Communication et Commerce (MCC),

Banque Finance et Assurance (BFA),

Finance Comptabilité et Audit (FCA),

Management des Ressources Humaines (MRH),

Entrepreneuriat et Gestion des Projets (EGP),

Transport et Logistique (TL),

Gestion des Médias (GM),

Hôtellerie Tourisme et Restauration (HTR),

Systèmes Informatiques et Logiciels (SIL),

Assistant de Direction (AD).

Les diplômes délivrés à l’ESM-BENIN sont reconnus par le Conseil Africain et Malgache de l’Enseignement Supérieur (CAMES). Pour la rentrée 2021-2022, elle accorde jusqu’à 50% de bourse aux étudiants. C’est une université de référence qui donne la possibilité aux étudiants de suivre leurs formations en cours du jour ou en cours du soir. Grâce au partenariat Ecole-Entreprise, elle assure l’insertion professionnelle des apprenants.

L’Ecole Supérieure de Management est installée au Bénin depuis l’année 2007. Sa vision est de former des cadres compétents susceptibles de faire face à tous les enjeux. Elle ambitionne aussi de fournir aux entreprises béninoises, de la sous-région et du monde, des cadres directement opérationnels dans le tissu économique.

Programme de la rentrée académique 2021-2022

Licence 1 : Lundi 18 Octobre 2021

Licence 2 : Lundi 4 Octobre 2021

Licence 3 : Lundi 11 Octobre 2021

Master 1 : Mardi 16 Novembre 2021

Master 2 : Mardi 16 Novembre 2021

ESM-BENIN, le chemin vers l’emploi !

27 septembre 2021 par