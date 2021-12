ESM-BENIN MAINTIENT LE FLAMBEAU DE L’EXCELLENCE

Les étudiants de la prestigieuse Ecole Supérieure de Management ont encore sacrifié à la tradition.

Les résultats de l’examen national de Master confirment la vision du promoteur qu’est de fournir aux étudiants un environnement d’apprentissage de qualité pour faire d’eux des cadres opérationnels dans le tissu économique.

Véritable Label d’excellence, chaque année à l’Ecole Supérieure de Management (ESM-BENIN), nous obtenons de meilleurs résultats aux examens nationaux. Pour le compte de l’année 2021, les étudiants ont battu tous les records avec un taux de 100% dans les filières BANQUE FINANCE ET ASSURANCE, ENTREPREUNARIAT ET GESTION DES PROJETS, TRANSPORT ET LOGISTIQUE.

Hormis ces résultats , les étudiants à ESM-BENIN ont également produit d’excellentes performances dans les filières comme Marketing Communication et Commerce (MCC), Management des Ressources Humaines (MRH),etc….

ESM-BENIN est basée à Cotonou en face du Stade de l’Amitié Général Mathieu Kérékou.

COTONOU (Siège) (00229) 97 30 84 84

Nos campus dans les autres villes du Bénin :

AKPAKPA (00229) 91 40 07 07

ABOMEY-CALAVI (00229) 96 31 75 75

PORTO-NOVO (00229) 91 40 12 12

LOKOSSA (00229) 91 40 09 09

BOHICON (00229) 91 40 10 10

DJOUGOU (00229) 91 39 05 05

PARAKOU (00229) 91 39 04 04

ESM-BENIN, le chemin vers l’emploi !

