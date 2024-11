EAU AFRIQUE lance une campagne panafricaine pour faire avancer la cause de l’assainissement.

D’après un rapport conjoint de l’Organisation mondiale de la santé et de l’UNICEF, un tiers de la population mondiale - soit environ 2,1 milliards de personnes - n’ont pas accès à l’eau potable et au moins 1,7 milliard d’individus ne disposent pas de services d’assainissement de base, tels que des toilettes privées ou des latrines.

Un rapport de l’UNESCO estime qu’en Afrique subsaharienne, une fille sur dix manque l’école pendant son cycle menstruel, ce qui équivaut à 20 % de la durée d’une année scolaire. Le manque d’accès à des toilettes propres constitue un obstacle énorme à l’éducation, à l’égalité et à la sécurité des enfants. Face à ce constat alarmant, il faut non seulement agir mais intensifier les actions.

Aussi EAU AFRIQUE lance-t-il le lundi 2 décembre 2024, la campagne dénommée # ToilettesScolairesUrgences pour faire avancer la cause de l’assainissement et de l’hygiène en Afrique.

Diagnostic

L’assainissement est un droit fondamental. « Des toilettes sûres pour tous d’ici à 2030 » font partie des cibles de l’objectif de développement durable n° 6.

En Afrique, la question des toilettes reste un sujet tabou. Dans plusieurs établissements scolaires et universitaires, les systèmes de toilettes ne fonctionnent pas correctement. Elles sont insuffisantes, endommagées ou hors d’usage.

Ces infrastructures sanitaires ne répondent pas toujours aux normes, pour des raisons architecturales ou historiques. Chez les élèves et étudiants, les infections urinaires récidivantes sont liées, la plupart du temps, à un défaut d’éducation

. L’hygiène dans les toilettes laisse à désirer. Aussi certains jeunes, font- ils l’option de ne pas fréquenter ces lieux insalubres Certains jeunes renoncent à aller aux toilettes, notamment parce que d’autres utilisent ces locaux comme des lieux de transgression des interdits (utilisation de portables, violences), ce qui leur donne une image peu sécurisante et nuit au besoin d’intimité. Les toilettes ne sont pas des lieux de paix.

Objectifs

Sensibiliser les acteurs de la communauté éducative aux problématiques de santé liées à l’usage des toilettes et impulser des actions collectives pour remédier la crise de l’assainissement et de l’hygiène en milieu scolaire et universitaire, tel est l’objectif principal de cette campagne novatrice et multicanale, qui va durer 90 jours.

Elle se fixe pour objectifs spécifiques de :

 Sensibiliser et mobiliser les jeunes sur la question des toilettes dans une approche globale de l’hygiène et du bien-être.

 Faire acquérir des comportements respectueux d’un environnement sain, et amener chaque élève et étudiant à avoir une prise de conscience individuelle et collective.

Cette campagne panafricaine s’articule autour de deux axes majeurs :

Bluezoom

Il est de notoriété publique que le cinéma est un puisant moyen de communication pour un changement social comportemental.

Les ciné-débats Bluezoom autour du film documentaire « TOILETTES SCOLAIRES URGENCES » projeté dans les établissements scolaires et universitaires sont d’excellentes occasions pour sensibiliser la communauté éducative. Par ce canal, les jeunes peuvent s’informer et réfléchir sur l’état, l’accès et la gestion des sanitaires.

La projection du film documentaire, suivie d’un débat en présence de professionnels de la santé et de l’hygiène apportera un éclairage précieux sur les risques qu’ils encourent au quotidien. Le court-métrage diffusé pendant la campagne est un appel à l’action.

Konnect

Le deuxième axe de cette campagne est conçu selon une approche participative et inclusive. Le dispositif multimédia regroupe plusieurs outils print, vidéos et digitaux :

 Large diffusion d’affichage indoor et outdoor

 Diffusion de récits d’expériences de jeunes, parents, enseignants et décideurs via les plateformes digitales.

A Propos de Eau Afrique

Eau Afrique est un organisme panafricain de partage de connaissances et d’innovations sur l’eau. Il garantit une connaissance intime des défis et desproblématiques liés à l’eau, l’hygiène et l’assainissement et promeut depuis 15 ans le

développement humain durable à travers plusieurs programmes. Eau Afrique se positionne aujourd’hui en partenaire privilégié des acteurs de l’eau et du développement durable. Il opère sur tout le continent africain

