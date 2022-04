Du beau et de l’originalité chez ‘’La Maison des Coffrets’’

L’entreprise en ligne ‘’La Maison des Coffrets’’ propose des coffrets pour tous types d’événements.

« Si vous avez envie d’offrir un présent à un parent, à un ami et que vous ne savez pas dans quel emballage les mettre, ‘’La Maison des Coffrets vous aide’’ ». La Maison des Coffrets propose des coffrets qui permettent de mieux mettre en valeur vos cadeaux. .C’est aussi possible d’avoir un emballage rigide et élégant adapté à son produit afin de se démarquer de la concurrence.

De nombreux clients font appel à ‘’La Maison des Coffrets". « Une dame qui commercialise des gommages, nous a approchés pour des propositions de coffrets. Une autre qui fait des box cadeaux a voulu qu’on les personnalise », témoigne Mme Joana Montcho, promotrice de ‘’La Maison des Coffrets’’.

Les coffrets sont personnalisables. « On personnalise le coffret selon le désir du client (dimensions, couleurs, formes etc.) », ajoute Joana Montcho. La particularité de l’entreprise c’est qu’elle-même confectionne surplace les coffrets.

‘’La Maison des Coffrets’’ confectionne également des enveloppes raffinées. « Nos enveloppes de formats standards sont de différentes couleurs. D’habitude, on ne voit que le blanc et le kaki. Nous apportons une touche d’originalité aux enveloppes », explique la promotrice. . Que ce soit pour offrir un cadeau, marquer des événements (anniversaire mariage, baby shower, baptême, conférence etc.), ou emballer vos produits, ‘’La Maison des Coffrets’’ est à la disposition des clients.

L’entreprise a la capacité de produire en grand nombre. Les Coffrets sont disponibles sur commande en ligne (72 heures au minimum) au +229 67 24 02 34 selon la quantité. Les prix varient en fonction du choix du client. A la maison des Coffrets, le client a la possibilité de sortir de l’ordinaire, de faire de ses évènements ou produits quelque chose d’unique et de spéciale.

